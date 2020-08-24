Кулеба о выборах на Донбассе: Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут целостность страны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может пойти на ряд уступок в вопросе проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые сейчас не контролируются Киевом.



«Я хочу заверить вас, что Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут нашу территориальную целостность, наше развитие, как европейской, демократической страны и создадут в середине Украины мины замедленного действия. Для нас абсолютно ключевым является возобновление нашей территориальной целостности и наше движение вперед, как европейской, евроатлантической страны», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Киеве.



В свою очередь Маас добавил, что «нет разницы в подходах относительно того, что выборы все-таки должны состояться».



«Речь идет о времени проведения выборов. То есть, необходимо достигнуть ситуации, создать основания для проведения этих выборов. Каким образом эта процедура будет применена, не ясно. Есть положения в Минских соглашениях. Мы о них как раз и говорим. Но есть разные подходы. Но все стороны должны быть готовы вести разговор об этом. И если это есть, я считаю, что это очень позитивно, и есть надежда на то, что мы найдем позитивное решение, и я буду говорить об этом также с французским коллегой в следующие недели», — отметил немецкий министр.

Заявления глав МИД прозвучали на фоне ситуации, которая сложилась в Трехсторонней контактной группе.



В Верховную Раду поступило письмо председателя украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, в котором он просит уточнить, соответствует ли постановление парламента о проведении местных выборов Минским соглашениям.



Кравчук соглсился направить обращение в праламент, потому что Россия заблокировала переговоры, ставя условием пересмотр постановления Верховной Рады о местных выборах, которое, по ее мнению, нарушает договоренности.



Спорным стал пункт 4 постановления Рады о назначении местных выборов в 2020 году. В нем сказано, что выборы в отдельных районах Донбасса и автономной республике Крым назначат отдельно после вывода российских оккупационных войск и восстановления суверенитета Украины на этих территориях.



По словам Кравчука, Россия хочет проведения выборов на всей территории Донбасса, включая ту, которая сейчас не контролируется Киевом. При этом народный депутат Андрей Костин, который входит в возглавляемую Кравчуком делегацию в ТКГ, заявил, что во время переговоров не слышал о желании поддерживаемых Россией группировок «ДНР» и «ЛНР» поучаствовать в украинских местных выборах.