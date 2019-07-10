СМИ узнали, что жена владельца NewsOne Козака владеет нефтяными активами в РФ

Народный депутат и владелец телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» Тарас Козак может иметь причастность к топливным активам в Ростовской области, на границе с оккупированным Донбассом. Об этом говорится в расследовании «Проекта».



С 2014 года кипрский оффшор Ventolor Investment Limited постепенно приобрел контрольный пакет акций пяти компаний — «Новошахтинского завода нефтепродуктов», «НЗНП Трейд», «Юг Энерго», «Торгового Дома НЗНП» и «Роузвуд Шиппинг».



Соучредителем «НЗНП Трейд» является Наталия Лавренюк, ее называют гражданской женой Козака. Марченко, Медведчук и Лавренюк летали вместе на частном самолете в Россию, установили журналисты «Схем».



Журналисты «Схем» также сообщали, что 60% «Юг Энерго» опосредованно принадлежит оффшору Tumilion Investment Ltd, бенефициаром которого является Оксана Марченко, супруга кума президента РФ Виктора Медведчука.



Как установил «Проект», кипрский оффшор Havanor Management Limited Козака имеет такого же руководителя, как и Teteos Holding Ltd, которая владеет более трети акций «Юг Энерго». Этой фирме принадлежит Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Козак занимает 10-й номер в списке партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Главой политсовета партии является кум президента РФ Виктор Медведчук. Помимо NewsOne, Козаку также принадлежат телеканалы «112 Украина» и ZIK.



Сегодня Виктор Медведчук, Тарас Козак и Юрий Бойко в Москве вновь встретилисьс премьер-министром России Дмитрием Медведевым.



На 12 июля был запланирован телемост между студиями телеканалов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве.



Позже NewsOne заявил об отмене телемоста из-за поступающих угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких. На «России 1», в свою очередь, не увидели оснований для отмены телемоста.



После этого Генпрокуратура Украины объявила о том, что нашла связи телеканала NewsOne с российским Промсвязьбанком. По словам генпрокурора Юрия Луценко, бенефициаром телеканала руководят граждане Кипра, один их которых — соучредитель фирмы-совладельца Промсвязьбанка.



Нацсовет по вопросам телерадиовещания объявил о внеплановой проверке NewsOne.