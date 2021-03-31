Вакцинация от ковида жителей Донецка: Украина откроет прививочный пункт в районе КПВВ

Украинская власть планирует открыть пункт, где жители неподконтрольной территории Донецкой области смогут сделать прививку от коронавируса.



Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко во время брифинга 31 марта.



Он напомнил, что такие пункты вакцинации будут открыты в Донецкой, Луганской и Херсонской областях, которые граничат с неподконтрольными территориями.



На Донетчине такой пункт откроют в поселке Бугас Волновахского района. Он находится примерно в 10 километрах от КПВВ «Новотроицкое» у линии соприкосновения.



При этом у властей нет информации, сколько людей захотят вакцинироваться при пересечении КПВВ. Это усложняет вакцинацию препаратом CoviShield, каждая ампула которого содержит 10 доз.



«Если это, например, будет 6 человек, а еще 4 мы не найдем, то это будет нерациональное использование доз», пояснил Педенко.



Он добавил, что если Донецкая область получит однодозовую вакцину (такой является китайская CoronaVac) и будет прописан алгоритм вакцинации жителей ОРДЛО, то эта вакцина будет доступна в прививочном пункте Бугаса.



Сейчас жители неподконтрольных территорий могут получить прививку от ковида в Украине по месту своего нахождения на подконтрольной территории и если они входят в первую или вторую группу вакцинации.

В Минздраве 8 февраля прогнозировали, что вакцинация жителей неподконтрольного Донбасса и Крыма начнется в апреле.