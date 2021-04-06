Встречались с послами ЕС и G7: Ермак представил руководителя Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко

Сегодня, 6 апреля, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак представил руководителя Центра противодействия дезинформации Полину Лысенко. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Офиса президента.



«Украина сегодня является эпицентром дезинформации, эпицентром гибридного конфликта, гибридной информационной войны. Все хорошо понимают, что не только военная агрессия со стороны РФ на Донбассе, но и дезинформация касается практически каждого аспекта жизни нашего общества. Сегодня очень активная позиция и борьба с дезинформацией является крайне важной», – сказал Ермак.



Он отметил, что впервые о создании Центра противодействия дезинформации президент Владимир Зеленский заявил во время своего выступления в Организации Объединенных Наций. И с самого начала эта идея была поддержана многими международными партнерами Украины.



«Несколько часов назад у нас состоялась встреча с нашими международными партнерами, послами G7, послами ЕС представителями НАТО, других стран, которые поддерживают и уже начали взаимодействовать с центром противодействия дезинформации. Поэтому это будет действительно международный центр, где сегодня у Украины есть и опыт борьбы, и очень много знаний и высококлассных спецаилистов», – добавил глава Офиса президента.



Он сообщил, что Центр не только создан, а уже начал свою работу. По словам Ермака, в противодействии дезинформации Центр будет объединять деятельность всех государственных учреждений, которые имеют к этому отношение, а также специальных органов – разведку, национальную безопасность.



«Центр создан на базе СНБО, его офис уже начал работу в Офисе президента, но в будущем, я думаю, это будет такой мощный центр, котоый получит отдельное здание. И я уверен, что это станет очень эффективным оружием, которое будет защищать безопасность и независимость нашей страны», – заключил Андрей Ермак.