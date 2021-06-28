В Украину впервые привезут Конституцию Пилипа Орлика из Швеции

Оригинал Конституции Пилипа Орлика впервые за 311 лет будет доставлен в Украину из Швеции, где хранится в Национальном архиве. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, во время выступления в Верховной Раде по случаю 25-летия со дня принятия Конституции Украины.



Исторический документ будет выставлен в Софиевском соборе Киева к 30-летию Независимости Украины в конце августа.



Вместе с Конституцией будут доставлены гетманская булава Пилипа Орлика, а также булава гетмана Ивана Мазепы.



Кроме того, Швеция передала Украине три копии Конституции Орлика. Одна уже с утра выставлена фойе Верховной Рады. Вторая копия будет находиться в Офисе президента. «Третья — в Конституционном суде Украины после его обновления и перезагрузки», — уточнил Зеленский.

5 апреля 1710 года гетман Пилип Орлик подписал документ «Договоры и Вынесение Прав и вольностей Войска Запорожского», который вошел в историю как «Конституция Орлика».



Конституция была написана на латыни и староукраинском языке. Латиноязычный документ находится в Национальном архиве Швеции, а староукаринский — в Российском архиве древних актов в Москве.



В шведский архив документ попал после раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Его нашли в глиняном горшке, свернутым в свиток. По мнению шведских ученых, Пилип Орлик перевел документ для вручения дипломатам европейских государств.