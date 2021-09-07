Украинская сторона во главе с президентом Владимиром Зеленским обсудила в Вашингтоне возможность присоединения США к различным международным форматам для решения вооруженного конфликта между Украиной и Россией.



Об этом заявил вице-премьер Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



Говоря о возможных форматах, он не исключил присоединение США к Нормандскому формату и «минским» переговорам по Донбассу.



«Это может быть продолжением "Минска", потому что, к сожалению, нет другой логистической площадки, созданной Нормандским форматом. "Минск" ради договоренностей по гуманитарным вопросам, экономическим вопросам, прекращения огня все-равно надо сохранять. Любые переговоры, как возможность коммуникаций, надо сохранять», — сказал Резников.



Также вице-премьер напомнил о возможности проводить консультации в рамках Будапештского меморандума.



«У нас есть Будапештский меморандум, в конце концов, в котором США, Великобритания и Франция являются участниками. Он [Будапештский меморандум] позволяет проводить консультации. Можно пригласить Германию к таким консультациям», — сказал Резников.



По его словам, возможны разные варианты, «но это уже вопрос дипломатов». «Мы делаем разного рода предложения, но они зависят от реакции наших партнеров», — резюмировал вице-премьер.

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом США Джо Байденом 1 сентября заявил, что предложил американской стороне новые форматы по участию в урегулировании конфликта на Донбассе. Подробности переговоров глава государства не раскрыл.



Глава Офиса президента Андрей Ермак позже заверил, что Зеленскй и Байден не обсуждали вопрос отказа от Минского формата переговоров по Донбассу или замены его на другой.