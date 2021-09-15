«ДНР» отменила комендантский час на одну ночь из-за российских выборов

На подконтрольной группировке «ДНР» территории будет отменен комендантский час в ночь с четверга, 16 сентября, на пятницу, 17 сентября. Соответствующее «распоряжение» подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



Указано, что режим комендантского часа будет приостановлен с 23:00 16 сентября до 4:00 17 сентября.



Как написал сотрудник «министерства информации ДНР» Алексей Акутин в своем телеграм-канале, комендантский час отменили «для удобства выезда наших жителей в Ростовскую область для участия в голосовании».



Речь идет о голосовании на выборах в Госдуму РФ, к которым Кремль привлек жителей Донбасса с российскими паспортами.



В «ДНР» отмечали, что для участников голосования будет организовано автобусное и железнодорожное сообщение. При этом проезд будет бесплатным.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Росовской области для них также будет организовано дистанционное голосование.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги». Это необходимо для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму.



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Кроме того, уже не в первый раз Россия организовывает голосование на территории оккупированного Крыма. Результаты предыдущих выборов не признавали многие страны и международные организации.



Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.