В Украине объявили досрочные школьные каникулы

Министерство здравоохранения Украины инициирует досрочные школьные каникулы с 18 октября.



Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию.



«Ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью ухудшается, в частности, каждый день у сотен детей обнаруживают COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из-за выявленных случаев COVID-19. Досрочное начало каникул для школьников позволит повлиять на распространение коронавирусной болезни путем уменьшения активности граждан и количества необязательных социальных контактов», – пояснил Виктор Ляшко.



Он напомнил, что учителя, педагоги и преподаватели входят в список тех, кто обязательно должны привиться от ковида в стране.

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