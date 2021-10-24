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Кремль признал, что не может помешать сближению Украины с НАТО

24 октября 2021, 15:01

Кремль признал, что не может помешать сближению Украины с НАТО

Россия не может помешать сближению Украины и НАТО, но сделает все необходимое, чтобы минимизировать последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо», — сказал Песков в эфире программы «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Президент России Владимир Путин расценил недавнее высказывание министра обороны США Ллойда Остина как «открытие дверей Украине в НАТО». Во время визита в Киев 19 октября Остин заявил, что ни одна третья страна не имеет права накладывать вето на стремление Украины вступить в НАТО.

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