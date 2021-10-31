Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали 127 639 заболевших ковидом. Из них 104 052 человек выздоровели, 3387 пациентов умерли. За неделю зафиксировали 6515 случаев заболевания и 269 летальных случаев.



Группировка «ДНР» признает 86 823 заболевших COVID-19: 65 175 человек выписаны, 6697 — скончались. За неделю — 6324 новых случая болезни и 459 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 48 352 случаев коронавируса (34 445 человек выздоровели, 1528 — умерли). За неделю — 3387 новых случаев болезни и 135 летальных случаев.



Группировка «ЛНР» подтверждает 18 592 случая COVID-19: выписали 13 945 человек, 2376 — умерли. За неделю — 1040 новых случаев болезни и 263 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Встреча министров иностранных дел в Нормандском формате готовится, но дата ее проведения пока не определена. Об этом заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. «Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи еще не назначена», — сказала она.



Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе предложила российской стороне освободить в одностороннем порядке троих женщин, которые сейчас находятся в заложницах в донецких тюрьмах. Российская сторона отказалась.



Вопрос замены Леонида Кравчука на посту представителя Украины в Трехсторонней контактной группе не рассматривался. Об этом сообщил участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Кравчук пока находится в Германии на реабилитации после перенесенной операции на сердце.



Риторика России о том, что Украина обостряет ситуацию на Донбассе, вводит в заблуждение и способствует эскалации в регионе, заявили в посольстве США в Украине. Там также призвали обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня.



На заседании Трехсторонней контактной группы 27 октября обсуждался вопрос возможного продления пенсионных платежных карт Ощадбанка. В отделениях Ощадбанка в Донецкой области остаются не полученными 123,5 тысячи пенсионных банковских карт ВПЛ, которые заблокируют после 1 января 2022 года.



Приглашенные Россией представители группировок «ДНР» и «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы потребовали от Украины вернуть в переговорный нардепа от ОТПЗЖ Виктора Медведчука, которого украинские правоохранители подозревают в госизмене.



Боевые действия



26 октября на Донбассе украинские военнослужащие впервые применили ударный беспилотник «Байрактар». Согласно сообщению Генштаба, беспилотник нанес удар по гаубице боевиков после того, как из нее обстреляли позиции ВСУ, в результате чего двое военнослужащих получили ранения, а один погиб. Подчеркивается, что БПЛА не пересекал линию соприкосновения. Президент Владимир Зеленский заявил, что ударный беспилотник «Байрактар» на Донбассе был использован украинской армией в целях защиты. «Мы не наступаем, мы только отвечаем. Кстати, мы отвечаем согласно тем договоренностям по режиму прекращения огня», — сказал он.



Если Россия запросит выдачи задержанного члена незаконного вооруженного формирования «ЛНР» Андрея Косяка, Украина может рассмотреть это в рамках обмена пленными. Об этом сообщил участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.



Экономика



В группировке «ЛНР» заявили, что задержание члена незаконных вооруженных формирований Андрея Косяка украинской стороной повлияет на процесс оплаты услуг, предоставленных украинским компаниями жителям отдельных районов Луганской области.



Общество



Нидерландские правоохранители предложили адвокатам родственников катастрофы MH17 присоединиться к программе защиты в связи с запугиванием, которое как предполагается, совершается от имени России.



Кабинет министров поручил руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников от работы с 8 ноября до момента вакцинации от коронавируса.



Жителям отдельных районов Донбасса не нужно проходить самоизоляцию (обсервации) при пересечении границы с РФ и въезде на украинскую территорию в случае предъявления приглашения на вакцинацию с украинским идентификатором.



В школах отдельных районов Донецкой области для учащихся 1-4-х классов осенние каникулы продлены до 7 ноября. Учащиеся 5-11-х классов переходят на дистанционное образование с 1 ноября.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» могут публично призвать Россию ввести свои миротворческие войска на Донбасс. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа» со ссылкой на источники.



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Вакцинация: «За» и «против». Что заставляет людей разделиться на два лагеря в отношении доказательной медицины? // Возвращение под контроль ВСУ села Старомарьевка: Фейк или реальность? // Почему Украина заходит в зимний период с рекордно низкими запасами угля и есть ли у правительства план «Б»?



«Донбасс Реалии»: Украинские военные впервые применили «Байрактар ТВ2» — турецкий ударный беспилотник. С помощью дрона бойцы уничтожили цель на Донбассе // Какие еще беспилотники использует украинская армия? Какие БПЛА отправляет на Донбасс Россия? Как выглядит современная война дронов? // Какое российское оружие имеется у боевиков «ДНР» и «ЛНР» против беспилотников?



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