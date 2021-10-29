«ДНР» переводит школьников 5-11 классов на дистанционное обучение

В школах отдельных районов Донецкой области для учащихся 1-4-х классов осенние каникулы продлены до 7 ноября. Учащиеся 5-11-х классов переходят на дистанционное образование с 1 ноября.



Об этом говорится в «приказе» «министерства образования ДНР».



Отмечается, что проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-9-х классов по результатам первой четверти отменяется.



При проведении промежуточной аттестации по результатам второй четверти будут учитываться оценки, полученные в сентябре.

Школьные каникулы в ОРДО начались еще 27 сентября из-за ситуации с коронавирусом. Ожидалось, чтло каникулы продлятся до 17 октября, однако позже их продлили до 1 ноября.