«Л-ДНР» призвали вернуть Медведчука в ТКГ. Украина против

Приглашенные Россией представители группировок «ДНР» и «ЛНР» в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы потребовали от Украины вернуть в переговорный нардепа от ОТПЗЖ Виктора Медведчука, которого украинские правоохранители подозревают в госизмене. Об этом на своем сайте сообщила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.



Она заявила, что «Л-ДНР» выступили с требованием к украинской стороне вывести Галину Третьякову из переговорного процесса, «заменив ее профессиональным и договороспособным представителем».

«Наиболее подходящей на эту позицию мы считаем кандидатуру политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, который имеет успешный опыт работы на Минской площадке и проведения обмена удерживаемыми лицами», — подчеркнула Морозова.

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал «Новостям Донбасса», что украинская сторона требование включить Медведчука в переговорный процесс с негодованием отвергла.

«Они выдвинули [условие по Медведчуку], но это нарушает две статьи Уголовного кодекса Украины. Потому что выглядит как торговля заложниками в обмен на выставление политических условий», — сказал Арестович.

«Я думаю, будут последствия. В том смысле, что мы не оставим без внимания этот шантаж», — добавил он.

По словам Арестовича, непосредственно российская делегация в ситуации с предложением вернуть Медведчука отмолчалась.

8 октября Офис генпрокурора предъявил Виктору Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 — начале 2015 года. 12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест до 7 декабря.



Политик находится под домашним арестом еще с мая.



11 мая Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.