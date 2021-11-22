В «ДНР» признали возможность провалов почвы и выхода метана из шахт и готовят перечень участков

Два исследовательских института разрабатывают электронный каталог участков на контролируемой «ДНР» территории, которые представляют опасность из-за закрытых шахт, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



В «государственном комитете по науке и технологиям» при группировке «ДНР» заявили, что институты «Донгипрошахт» и «Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности» выполняют работу «по цифровизации участков земной поверхности, опасных из-за возможного образования провалов и выделения шахтных газов».



«Уже завершены работы по Торезско-Снежнянскому району, к которому относятся 22 шахты. После проведения работ еще в двух районах — Донецко-Макеевском и Центральном – будет подготовлен электронный каталог, содержащий подробную информацию об участках, подвергающихся техногенному влиянию действующих и ликвидированных шахт республики», — уверяют в «комитете».



Там отметили, что «вследствие разработки подземных угольных месторождений могут образовываться провалы земной поверхности, расположенной над горными выработками, а также выделяться шахтные газы. Провалы поверхности представляют опасность для людей, зданий и сооружений».



Как утверждают в «ведомстве», выделение шахтных газов на поверхность на Донбассе происходит на протяжении порядка 60 лет, за это время было выявлено более 100 участков, на которых выделялся шахтный газ, в результате чего произошло 82 случая возгорания метана в жилых домах и производственных помещениях.



«Из-за прекращения проветривания горных выработок и отсутствия контроля над состоянием земной поверхности неработающие шахты становятся еще большей угрозой для безопасной жизни людей», — признали в «ДНР».

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