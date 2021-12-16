Ипотека под 3% для переселенцев: Объявлена дата четвертого отбора победителей программы

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству 17 декабря в 14:00 проведет четвертый отбор победителей для получения кредитов в рамках проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».



«Планируется осуществление отбора 150 победителей из числа зарегистрированных кандидатов», — сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Уточняется, что процедура будет осуществлена случайным выбором с помощью генератора случайных чисел с применением программного обеспечения RandomPicker, которое предложено международным консультантом (IPC GmbH), согласовано KfW и соответствует требованиям законодательства по защите персональных данных.



Трансляция отбора будет проходить на YouTube-канале Госмолодежьжилья. Список победителей проведенного отбора будет опубликован на официальном веб-сайте Госмолодежьжилья и его региональных управлений.



По результатам проведенного отбора региональные управления Госмолодежьжилья не позднее следующего рабочего дня сообщат победителям, какие документы следует предоставить.



«Формирование реестра прекращается на сутки, в течение которых осуществляется отбор победителей из числа зарегистрированных в реестре кандидатов. Прием заявлений от кандидатов для включения в реестр будет возобновлен на следующий день после проведения отбора», — напомнили в Минреинтеграции.



Заявления подаются через портал «Дія» по ссылке.

Программа реализуется за счет 25,5 миллионов евро от немецкого государственного банка развития KfW. По условиям проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» кредиты ВПЛ предоставляются на срок до 20 лет под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья (21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью).



Объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.