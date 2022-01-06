Создавать параллельные Нормандскому формату переговоры вредно - Козак

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак считает вредным создание новых переговорных форматов по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Параллельные форматы переговоров создавать вредно», — сказал Козак журналистам по итогам встречи с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.



По его мнению, разные форматы и оттенки договорённостей, возникающие в ходе параллельно ведущихся переговоров, могут быть по-разному интерпретированы сторонами.



«Не обсуждается, что будут параллельные форматы», — подчеркнул Козак.



По его словам, это были «краткие установочные переговоры», в том числе для того, чтобы ознакомить с проблематикой новое правительство Германии.



«Обсудили целый ряд практических шагов, договорились по планам о дальнейших контактах с участием украинского руководства», — отметил Козак.



Замруководителя администрации президента РФ отметил, что власти Германии и Франции подтвердили безальтернативность Минских соглашений.