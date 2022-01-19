Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ЕС нет единства по поводу уровня агрессии РФ против Украины для введения санкций — FT

19 января 2022, 12:02

В ЕС нет единства по поводу уровня агрессии РФ против Украины для введения санкций — FT

Страны-члены Евросоюза расходятся в вопросе по поводу масштабов враждебных действий России против Украины, которые должны стать причиной введения санкций, пишет Financial Times.

Евросоюз, как и США и Великобритания, выразил предупреждение, что если РФ нападет на Украину, то Москву ждут санкции. Это приведет к «огромным последствиям и большим расходам». Однако на данный момент в странах Евросоюза нет единого мнения, какой масштаб российской агрессии вызовет ответные действия в виде санкций.

Так, в ряде западных стран считают, что так называемые гибридные атаки в виде развертывания кибероружия или проведение военных операций под «ложным флагом» могут в конечном итоге «не достигнуть порогового показателя», чтобы ввести санкции. Об этом изданию рассказали четыре источника, принимавшие участие в обсуждениях.

По словам одного из них, ясно расхождения во мнениях проявились в ходе неофициальных переговоров, состоявшихся на минувшей неделе во Франции.

«Вообще отсутствовало согласие в том, что такое агрессия. Между странами имеются серьезные разногласия», — отметил источник, который участвовал в переговорах.

По его утверждению, ряд стран настаивают на включении всех видов гибридный действий. Другие же придерживаются мнения, что для антироссийских санкций достаточно полного вторжения в Украину.

Источник добавил, что единства удалось достичь «в отношении необходимости реагировать на атаку России». Однако «его не хватает в том, как именно следует определять эту атаку».

В материале уточняется, что официальные лица ЕС продолжают переговоры по данному вопросу перед планируемым на ближайший понедельник саммитом министров иностранных дел.

В некоторых странах-членах Евросоюза, особенно тех, которые находятся ближе к РФ, считают, что без определенного триггера для внедрения санкций более крупные страны вроде Франции или Германии, фактически примут политическое решение о том, следует ли блоку реагировать на каждый шаг Москвы. Опасение вызывает тот факт, что шаги, которые не дотягивают до полного вторжения, ряд стран, не желающих введения санкций, могут проигнорировать.

Второй источник подчеркнул, что «у нас нет системы автоматического применения санкций».

«Это делает ситуацию очень неясной», — сказали источники, уточнив, что «вы можете быть уверены, что американцы не будут просто сидеть и ждать».

Еще по теме

Прочее
Россия Евросоюз санкции против России

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:40
«ЛНР» приговорила бросившего взрывчатку в людей к 11 годам тюрьмы
10:55
Состояние критическое: Омбудсвумен требует освобождения Вячеслава Шаболды из плена «ДНР»
09:50
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
09:35
«ДНР» заявила о 241 новом случае COVID-19 и 8 умерших
08:49
«ЛНР»: четверо умерших от COVID-19 и 43 заболевших
22:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 января
13:17
Миссия ОБСЕ не нашла утечки химикатов в Горловке
11:21
Денисова потребовала срочно освободить пленного Виктора Уткина из-за проблем со здоровьем
10:45
«ДНР» заявила о 289 новых случаях COVID-19. Умерли 18
09:25
«ЛНР»: 11 умерших от COVID-19 за три дня
08:37
«ЛНР»: Более 1000 абонентов и пункт пропуска остались без электричества
23:47
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 января
21:02
Верещук перечислила, что нужно сделать для молодежи из ОРДЛО и Крыма
19:25
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
18:18
ГБР опубликовало «схему» закупок угля у «Л-ДНР», в которой обвиняют Порошенко
все новости
13:31
В Украине сократили действие COVID-сертификата до 270 дней. Его можно продлить бустером
13:08
Жительнице Луганщины грозит до 10 лет тюрьмы за «референдум» 2014 года
13:03
Кремль отреагировал на предложение Эрдогана о переговорах Зеленского и Путина в Турции
12:52
США доставили в Украину еще миллион доз вакцины Pfizer
12:34
Коронавирус на Луганщине обнаружили еще у 215 человек, двое умерли
12:06
Потасовка между полицией и сторонниками Порошенко произошла у суда в Киеве
12:02
В ЕС нет единства по поводу уровня агрессии РФ против Украины для введения санкций — FT
11:56
Кулеба и Боррель согласовали позиции по противодействию РФ в случае эскалации
11:40
«ЛНР» приговорила бросившего взрывчатку в людей к 11 годам тюрьмы
10:58
На Донетчине зафиксировали еще почти 500 случаев коронавируса
10:55
Состояние критическое: Омбудсвумен требует освобождения Вячеслава Шаболды из плена «ДНР»
09:55
Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для переговоров
09:50
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
09:49
Обстановка на Донбассе стала влиять на строительство АЭС в Финляндии
09:35
«ДНР» заявила о 241 новом случае COVID-19 и 8 умерших
все новости
ВИДЕО
«Инвестор» донбасских заводов. Почему «Л-ДНР» активно «пиарят» Юрченко ►
19 января, 09:50
Как работают КПВВ после отмены приложения «Вдома» и самоизоляции ►
17 января, 19:25
Абсурд на КПВВ, колбаса «ДНР» и ликвидация донецкого метро. Дайджест НД ►
16 января, 20:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция