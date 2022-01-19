Страны-члены Евросоюза расходятся в вопросе по поводу масштабов враждебных действий России против Украины, которые должны стать причиной введения санкций, пишет Financial Times.



Евросоюз, как и США и Великобритания, выразил предупреждение, что если РФ нападет на Украину, то Москву ждут санкции. Это приведет к «огромным последствиям и большим расходам». Однако на данный момент в странах Евросоюза нет единого мнения, какой масштаб российской агрессии вызовет ответные действия в виде санкций.



Так, в ряде западных стран считают, что так называемые гибридные атаки в виде развертывания кибероружия или проведение военных операций под «ложным флагом» могут в конечном итоге «не достигнуть порогового показателя», чтобы ввести санкции. Об этом изданию рассказали четыре источника, принимавшие участие в обсуждениях.



По словам одного из них, ясно расхождения во мнениях проявились в ходе неофициальных переговоров, состоявшихся на минувшей неделе во Франции.



«Вообще отсутствовало согласие в том, что такое агрессия. Между странами имеются серьезные разногласия», — отметил источник, который участвовал в переговорах.



По его утверждению, ряд стран настаивают на включении всех видов гибридный действий. Другие же придерживаются мнения, что для антироссийских санкций достаточно полного вторжения в Украину.



Источник добавил, что единства удалось достичь «в отношении необходимости реагировать на атаку России». Однако «его не хватает в том, как именно следует определять эту атаку».



В материале уточняется, что официальные лица ЕС продолжают переговоры по данному вопросу перед планируемым на ближайший понедельник саммитом министров иностранных дел.



В некоторых странах-членах Евросоюза, особенно тех, которые находятся ближе к РФ, считают, что без определенного триггера для внедрения санкций более крупные страны вроде Франции или Германии, фактически примут политическое решение о том, следует ли блоку реагировать на каждый шаг Москвы. Опасение вызывает тот факт, что шаги, которые не дотягивают до полного вторжения, ряд стран, не желающих введения санкций, могут проигнорировать.



Второй источник подчеркнул, что «у нас нет системы автоматического применения санкций».



«Это делает ситуацию очень неясной», — сказали источники, уточнив, что «вы можете быть уверены, что американцы не будут просто сидеть и ждать».