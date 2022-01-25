Правозащитник рассказал о форуме «Русский Донбасс» и планах Путина по разрушению Украины

Форум «Русский Донбасс», который группировка «ДНР» намерена провести в Донецке на этой неделе, будет использоваться для более радикальных призывов к России о «защите» и вводе войск на Донбасс. Такое мнение высказал директор «Института стратегических исследований и безопасности», сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский в комментарии «Новостям Донбасса».



«У меня уже есть инсайдерская информация, что они будут призывать Россию более активно защищать граждан РФ на территории ОРДЛО. Этот форум будет использован как призывы к РФ для того, чтобы Путин ввел войска и более радикально, скажем так, помогал. Там такие будут персонажи, как Алексей Журавлев от партии "Родина", он вроде не относится к партии власти, но один из... Будут такие месседжи транслировать, а потом в СМИ появится: "Депутат Госдумы России заявил…." и так далее. Это просто градус поддержания политических настроений в ОРДЛО», — считает Лисянский.



Он также прокомментировал рассмотрение в Госдуме РФ законопроекта коммунистов о признании «Л-ДНР».



«Спущено от Кремля и "единороссов", и насколько я знаю, они сказали что в феврале будут более детально рассматривать, скорее это все пройдет на следующей неделе. Скорее всего, Путину сейчас нужна "русская автономия", они могут, конечно, признать эти территории, но по моим данным, нет предпосылок в ОРДЛО к тому, что их признают. Потому что им никто ничего не говорил, никто ничего не обещал», — отметил правозащитник.



По его словам, в России будут решать, что им более выгодно — «русская автономия» в составе Украины, либо же независимые «государства», признанные только Россией.



Лисянский напомнил, что предыдущие пророссийские форумы проходили в контексте военного обострения и переговорных процессов. В частности, в прошлом году «Л-ДНР» готовили «референдум», и была дана команда не сворачивать штабы «Единой России» после выборов, они сразу хотели проводить «референдум». Но потом были переговоры президентов США и России осенью, и ситуация притормозилась.



«А потом, скорее всего, до декабря ничего не поменялось, перед Путиным никто не выполнил свои обязательства, которые брали — я не знаю, кто именно — и пошло новое обострение. А первые форумы "Русский Донбасс", "Единство русских", были как раз в январе 2021 года и потом весной 2021 года, а в апреле пошла уже техника военная, и тогда было первое обострение. Поэтому просто Путин заканчивает то, что начинал. Потому что когда было первое обострение, тоже были переговоры, они договаривались, разговаривали, обещали. Просто весь этот вот политический разговор Путина и его окружение раздражает, и они уже хотят поставить финальную точку на Донбассе, и таким образом решить и для себя политические вопросы внутри страны, и в том числе показать, кто хозяин в Восточной Европе перед внешними игроками», — сказал Лисянский.



По его словам, Путину не нужна Украина, и чтобы ее разрушить, есть два плана — план «А» и план «Б».



«План "А" — это реализация Минских соглашений, создание "русской автономии", по примеру создания вот этой "русской автономии" дестабилизация ситуации в других регионах — Одесса, Закарпатье и так далее — для того, чтобы они сказали: "Так подождите, мы тоже, как они, хотим, больше полномочий". Создать такую федерацию, и потом от этой федерации просто откусить земли, которые скажут, что "мы хотим в другое государство". На научном языке это называется "сецессия"», — пояснил правозащитник.



План «Б», сказал Лисянский, — это признание Россией «Л-ДНР» с дальнейшей военной эскалацией на Донбассе.



«Не забываем, что они созданы по их так называемым "конституциям" в масштабах Луганской и Донецкой областей. Они заявляют о том, что будут отвоевывать эти земли. И РФ, так как она их признала, поддержит военным путем, и это опять военный конфликт», — подчеркнул правозащитник.



Он добавил, что если в России все-таки решат не выносить вопрос о признании «Л-ДНР» на голосование, это может значить то, что это просто был инструмент давления на международных партнеров.



«Но они просто так не смогут отказать, там будет скорее всего такой ответ, что "давайте создадим рабочую комиссию, и если они действительно соответствуют тому, чтобы мы их признали, давайте признаем". Отказа не будет. Поставлена будет пауза, но окончательно им точно никто не откажет», — считает Лисянский.



Правозащитник высказал мнение, что по Донбассу на сегодняшний день сложилась уже патовая ситуация. Для того, чтобы ее разрешить, Украина должна выполнять политическую часть Минских соглашений так, как видит их Россия, но для Украины это губительно, а Москва не уступит.



«Патовая ситуация, если останется, как и есть в Нормандском формате сейчас, куда едет Ермак (глава Офиса президента Украины Андрей Ермак — Ред.), то Россию это не устроит, и она будет дальше нагнетать ситуацию с войной, давить на Украину, чтобы она выполняла "Минск". Все понимают прекрасно, что любой президент, который выполнит "Минск", я хочу подчеркнуть — любой — он получит недовольство патриотической части населения Украины. Вот в этом и есть "гордиев узел". Украина не будет выполнять "Минск", потому что смотрите сколько там напичкано, мы в отчетах показали. Соответственно, что дальше? Дальше ничего — или война, или такая у них есть спецоперация "принуждение Украины к миру"», — резюмировал Павел Лисянский.

Группировка «ДНР» проведет второй форум «Русский Донбасс». Он состоится в Донецке 27 и 28 января 2022 года. Как сказано в анонсе мероприятия, «основной целью форума станет подведение предварительных итогов и обсуждение перспектив интеграции Донбасса с Россией».