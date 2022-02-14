Зеленский надеется на проведение саммита лидеров Нормандского формата

Президент Владимир Зеленский ожидает, что в скором времени будет определена дата саммита лидеров стран Нормандского формата. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве.



«Мы обсудили последние шаги в рамках мирного урегулирования. За короткое время нам удалось провести два раунда приговоров политсоветников "нормандской четверки" в Париже и Берлине. <...> Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести следующие переговоры и договориться о саммите лидеров "нормандской четверки"», — сказал Зеленский.

10 февраля в Берлине состоялась вторая с начала года встреча «нормандских» советников. Несмотря на то, что переговоры продолжались почти 9 часов, сторонам не удалось согласовать итоговый документ.



Российская сторона ожидает, что на следующем заседании ТКГ «Украина будет выполнять словесное джентельменское соглашение о том, что политические условия начнут обсуждаться».



В Нормандский формат по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и Россия.