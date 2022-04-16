Затопит через 10 дней: В Угледаре из-за обстрелов обесточена шахта «Южнодонбасская-1»

В Угледаре Донецкой области, который находится в зоне активных боевых действий, обесточена шахта «Южнодонбасская-1», из нее перестали откачивать воду. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.



Эту информацию подтвердили в отделе по коммуникациям компании ДТЭК донецкие электросети.



«Шахта "Южнодонбасская-1" действительно обесточена. Большое количество оборудования и линий, обеспечивающих функционирование шахты, повреждены из-за активных боевых действий в регионе. Уточнить масштаб повреждений или отремонтировать оборудование пока невозможно. Активные боевые действия продолжаются и специалисты компании не имеют возможности обследовать оборудование и определить повреждения», — сообщили в компании.

По словам собеседника НД из Угледара, при отсутствии электричества шахту затопит через 10 дней.

В ДТЭК Донецкие электросети отметили, что сотрудничают с Вооруженными Силами Украины для получения доступа к местам повреждений. В компании обещают начать аварийно-восстановительные работы, как только бригады получат возможность их безопасно выполнять.



Вего за 15 апреля энергетики смогли подключить к электроснабжению дома 4 954 семей в 17 населенных пунктах Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области. Из-за боевых действий обесточены 200 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Авдеевское, Марьинское, Лиманское.



«Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 52 суток и делают все возможное, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий», — добавили в компании.