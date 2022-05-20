Командир «Азова» вышел на связь с «Азовстали»

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко записал видеообращение с завода «Азовсталь» в захваченном российскими силами Мариуполе.



Он сообщил о приказе высшего военного командования «о сохранении жизни и здоровья военнослужащих гарнизона и прекращении обороны города».

«Несмотря на тяжелые бои, круговую оборону и отсутствие поставок, мы постоянно подчеркивали на трех самых важных для нас условиях. А именно: гражданских, раненых и погибших», — рассказал Прокопенко.



Он добавил, что гражданских удалось эвакуировать, тяжелораненые получили необходимую помощь и их удалось эвакуировать. Дальнейшим обменом и доставкой на подконтрольную Украине территорию.



«Относительно погибших героев процесс продолжается. Надеюсь, в ближайшее время родные и вся Украине сможет с почестями похоронить своих героев», — подчеркнул командир «Азова».