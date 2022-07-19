У Сумській області російська армія обстріляла дві громади

Понад двадцять ударів завдали окупанти по території Сумської області. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



Він зазначив, що вчора, 18 липня, увечері окупанти 5 разів обстріляли Білопільську громаду, поранивши мирного мешканця. А вночі, 19 липня, війська РФ 16 разів атакували Краснопільську громаду з міномету. Постраждалих через обстріл окупантів у Краснопільській громаді, за словами Живицького, немає.

Раніше у Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що за добу окупанти накрили вогнем 9 населених пунктів регіону, вбили та поранили мирних жителів.