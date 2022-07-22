До Росії депортовано 5100 українських дітей – уповноважена з прав дитини

З початку повномасштабного російського вторгнення до Росії депортовано 5100 українських дітей. Про це повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук в ефірі телемарафону.



Вона уточнила, що дані надані Національним інформбюро, куди люди повідомляють про факти депортації чи переміщення дітей.



За її словами, ці списки передаються до Міжнародного Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, які можуть допомогти Україні розшукати цих дітей на території РФ або на окупованих територіях.



«На жаль, Україна не має доступу до території РФ або до окупованих територій, тому ми звертаємося до міжнародних організацій не з проханням повернути дітей до України (у них немає такого мандата), але вони можуть здійснювати пошукові дії та промоніторити стан, умови їх перебування та забезпечення їхніх прав», – наголосила Герасимчук.



Уповноважена з прав дитини зазначила, що на сьогоднішній день є 46 випадків повернення дітей, і серед них є сироти і діти, розлучені з батьками.