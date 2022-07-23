Росіяни обстріляли Сумщину, загинув фермер

За сьогодні росіяни 12 разів обстрілювали прикордонні громади Сумської області, випустили понад 170 боєприпасів. Внаслідок обстрілів загинула одна людина. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



Під ворожим вогнем опинилися Шалигінська, Миколаївська сільська, Білопільська, Хотинська, Юнаківська, Краснопільська громади.



«По Миколаївській громаді опівдні два військові літаки з території ворога випустили 10 ракет. В одному із сіл громади зруйновано цивільний житловий будинок та господарські споруди у двох домогосподарствах мирних жителів. Також у людей побиті городи та вікна. На щастя, обійшлося без людських жертв», — розповів Живицький.



У Білопільській громаді окупанти обстріляли з мінометів фермерське господарство. Обстріл стався близько 15-ї години.



«Фермер, 69-річний місцевий житель, зазнав смертельного поранення. Також знищено два фермерські трактори, сільгосптовариство», — додав глава області.

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