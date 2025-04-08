Війська РФ вночі вдарили по Добропіллю

Вночі російські військові вдарили по Добропіллю Донецької області. Фото: ДСНС

У Добропіллі на Донеччині рятувальники ліквідували наслідки нічного удару. Про це вранці 8 квітня повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що близько опівночі російська армія знову вдарила по цивільній інфраструктурі Добропілля. Було пошкоджено два багатоквартирні будинки, магазин, також спалахнули два легкові автомобілі.

«Рятувальники оперативно прибули на місце та швидко ліквідували спалах, не допустивши поширення вогню», — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що обійшлося без жертв.