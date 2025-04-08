ВАКС відклав справу Зонтова: обвинувачений мобілізувався до ЗСУ

Вищий антикорупційний суд відклав засідання у справі Юрія Зонтова — брата ексголови ОАСК. Як повідомляє Центр протидії корупції, обвинувачений не з'явився до суду через мобілізацію до Збройних Сил України.



Зазначається, що навіть за умови зупинення провадження щодо мобілізованого, строки давності у справі продовжують спливати. За версією слідства, Зонтов разом з іншим адвокатом за $100 тисяч обіцяв «вирішити питання» з одним із суддів ОАСК через свого брата.



Його звинувачують у шахрайстві, підбурюванні до хабаря та неправдивих даних у декларації. Під час обшуку у квартирі, яку використовував Зонтов, було знайдено мільйони доларів готівкою, предмети антикваріату і 100 шекелів невідомого походження.

Нагадаємо, апеляція Вищого антикорупційного суду (ВАКС) зменшила заставу ексголові Хмельницької медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяні Крупі до 130 млн грн.