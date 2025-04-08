Військові зможуть одружитися онлайн у пріоритетний час через «Дію»

У застосунку «Армія+» запрацював новий сервіс: відтепер військовослужбовці можуть обрати пріоритетні дату та час для реєстрації шлюбу онлайн через «Дію».







Щоб скористатися послугою, необхідно авторизуватися в «Армія+» і подати заяву в розділі «Сервіси». Після підтвердження партнера або партнерки застосунок запропонує обрати дату та час церемонії. У день весілля посилання на відеоконференцію з'явиться в «Дії».



За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, Україна стала першою країною, де весь процес одруження доступний онлайн. З моменту запуску сервісу в «Дії» одружилися понад 4 700 пар.



Послуга доступна за наявності ID-картки або закордонного паспорта та верифікованого податкового номера. Вартість - 1 016 грн (у робочі дні) за церемонію, плюс держмито і банківська комісія. Після реєстрації в «Дії» з'явиться цифрове свідоцтво, а за 390 грн можна замовити й фізичне.