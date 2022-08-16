У Росії звинувачують «українських диверсантів» у підриві опори ліній електропередач у районі Курської АЕС

Росія ФСБ звинувачує «українські диверсійні групи» у підриві шести опор високовольтних ліній електропередачі у Курчатівському районі Курської області. Про це повідомляє "Інтерфакс".



Стверджується, що інциденти сталися 4, 9 та 12 серпня.



Через підірвані ЛЕП атомною станцією «здійснюється енергопостачання об'єктів промисловості, транспорту, життєзабезпечення, соціальної інфраструктури та населення як регіону, так і сусідніх суб'єктів країни», уточнили у ФСБ.



За фактом підриву Слідчим комітетом порушено кримінальну справу за статтею про теракт. ФСБ веде пошук підозрюваних та їх можливих спільників.