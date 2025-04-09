Евакуація в умовах війни: скільки дітей все ще у зоні ризику на Донеччині

У дев'яти населених пунктах Донецької області, де продовжується примусова евакуація сімей з дітьми, все ще залишаються 254 дитини. Також фіксуються випадки, коли сім'ї з дітьми, які раніше були евакуйовані, повертаються додому, зазначають в обласній держадміністрації.



За даними начальника оперативно-чергової служби департаменту цивільного захисту ДонОДА Дмитра Петліна, на території підконтрольної Україні Донеччини проживає близько 283 тисячі осіб, з них 21,5 тисячі — діти. У 17 громадах, які офіційно віднесені до зони активних бойових дій, залишаються близько 29 тисяч жителів, включаючи 202 дітей.



За словами Юлії Рижакової, в.о. начальника служби у справах дітей, у Лиманській громаді залишаються 197 дітей, у Торецькій — 5, чиї родини повернулися додому після евакуації.



За минулий тиждень вдалося евакуювати 240 дітей із населених пунктів, де діють накази про примусове вивезення.

З них:

з Добропільської громади — 184, у тому числі 156 з міста Білицьке,

з Дружківської громади — 29,

з Лиманської — 21,

з Шахівської громади — 5 дітей, евакуйованих повторно,

з Комарської громади — 1 дитина, також раніше евакуйована.

Водночас фіксуються випадки повернення сімей з дітьми.

Виявлено:

в Комарській громаді — 1 дитина,

в Шаховській — 4,

в місті Лиман — 2,

у селищі Щербинівка Торецької громади — 5.

Триває програма безплатного розселення мешканців Донбасу в інших регіонах України. Як нагадав Дмитро Пожарський із департаменту соцзахисту, евакуйовані отримують житло та допомогу.



За минулий тиждень було переселено 46 осіб, включаючи 14 дітей. Евакуація проводилась у Закарпатську, Вінницьку, Чернівецьку та Львівську області. Також 17 осіб, серед них 10 дітей, було розміщено у шелтері у Києві за підтримки фонду «Врятуємо Україну».



На транзитний пункт у Павлограді щодня звертаються від 50 до 100 людей. Там надається допомога, включаючи вибір безплатного житла з урахуванням індивідуальних потреб сімей.



Крім того, до облдержадміністрації звернулася громадська організація, яка готова допомогти з евакуацією сімей із дітьми до Румунії. Інформація передана до місцевих військових адміністрацій.

Раніше ми писали, що зону обов'язкової евакуації дітей та їхніх сімей на Донеччині офіційно розширено. Станом на 2 квітня у зоні обов'язкової примусової евакуації Донецької області перебувало 488 дітей.