Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Евакуація в умовах війни: скільки дітей все ще у зоні ризику на Донеччині

09 квітня 2025, 17:30

Евакуація в умовах війни: скільки дітей все ще у зоні ризику на Донеччині

Евакуація в умовах війни: скільки дітей все ще у зоні ризику на Донеччині

У дев'яти населених пунктах Донецької області, де продовжується примусова евакуація сімей з дітьми, все ще залишаються 254 дитини. Також фіксуються випадки, коли сім'ї з дітьми, які раніше були евакуйовані, повертаються додому, зазначають в обласній держадміністрації.

За даними начальника оперативно-чергової служби департаменту цивільного захисту ДонОДА Дмитра Петліна, на території підконтрольної Україні Донеччини проживає близько 283 тисячі осіб, з них 21,5 тисячі — діти. У 17 громадах, які офіційно віднесені до зони активних бойових дій, залишаються близько 29 тисяч жителів, включаючи 202 дітей.

За словами Юлії Рижакової, в.о. начальника служби у справах дітей, у Лиманській громаді залишаються 197 дітей, у Торецькій — 5, чиї родини повернулися додому після евакуації.

За минулий тиждень вдалося евакуювати 240 дітей із населених пунктів, де діють накази про примусове вивезення.
З них:

  • з Добропільської громади — 184, у тому числі 156 з міста Білицьке,
  • з Дружківської громади — 29,
  • з Лиманської — 21,
  • з Шахівської громади — 5 дітей, евакуйованих повторно,
  • з Комарської громади — 1 дитина, також раніше евакуйована.

Водночас фіксуються випадки повернення сімей з дітьми.
Виявлено:

  • в Комарській громаді — 1 дитина,
  • в Шаховській — 4,
  • в місті Лиман — 2,
  • у селищі Щербинівка Торецької громади — 5.

Триває програма безплатного розселення мешканців Донбасу в інших регіонах України. Як нагадав Дмитро Пожарський із департаменту соцзахисту, евакуйовані отримують житло та допомогу.

За минулий тиждень було переселено 46 осіб, включаючи 14 дітей. Евакуація проводилась у Закарпатську, Вінницьку, Чернівецьку та Львівську області. Також 17 осіб, серед них 10 дітей, було розміщено у шелтері у Києві за підтримки фонду «Врятуємо Україну».

На транзитний пункт у Павлограді щодня звертаються від 50 до 100 людей. Там надається допомога, включаючи вибір безплатного житла з урахуванням індивідуальних потреб сімей.

Крім того, до облдержадміністрації звернулася громадська організація, яка готова допомогти з евакуацією сімей із дітьми до Румунії. Інформація передана до місцевих військових адміністрацій.

Раніше ми писали, що зону обов'язкової евакуації дітей та їхніх сімей на Донеччині офіційно розширено. Станом на 2 квітня у зоні обов'язкової примусової евакуації Донецької області перебувало 488 дітей.

ТЕГИ

Інше
евакуація дітей

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
18:48
Вибух у житловому районі окупованого Донецька: загинули хлопчики 11 та 14 років
16:50
Україна повернула з окупованих територій ще шістьох дітей
15:41
Швидка не доїде, автобус не пройде: ремонт мостів ізолював передмістя окупованого Луганська
14:17
Армія РФ посилила наступальні операції по всій лінії фронту — CNN
13:00
У Новій Каховці комунальників змушують замальовувати номери будинків
12:42
В окупованому селі на Бердянщині від вибуху загинули двоє дітей
11:46
Пушилін наказав призивати чоловіків 18-30 років ТОТ Донеччини в армію РФ
10:00
ЗРГК «Панцир-С1» зафіксували агенти «АТЕШ» у Севастополі
23:00
Головне за день: У Покровську мешканців ховають у дворах. ЗСУ взяли в полон громадян Китаю
21:57
В окупованому Луганську транспортний колапс через закриття одразу трьох мостів: в ОВА розповіли, що відомо
10:58
Окупанти готуються значно збільшити обсяг перевезень між Маріупольським портом та Донецьком
09:30
Окупанти на Херсонщині та Запоріжжі опитують про доноси
23:00
Головне за день: Росія атакувала Костянтинівку. У Донецьку засудили підлітка за «держзраду»
21:57
На окупованій Луганщині кадровий дефіцит через мобілізацію в армію РФ: ситуація катастрофічна – ОВА
17:07
В Окупованому Донецьку підлітка засудили до 6,5 років за «держзраду»
23:00
Головне за день: Атака дронів на Київ. У Кремлі анонсували нові переговори зі США
14:12
З Росії, Білорусі та з окупованих територій Україна повернула 45 осіб — Лубинець
23:00
Головне за день: Як виглядає стадіон «Шахтар» у Донецьку. РФ знову атакувала Кривий Ріг
14:45
Пожежника та комунальників поранено під обстрілами в окупації на Донбасі
12:00
Як виглядає стадіон «Шахтар» в окупованому Донецьку — фото
усі новини
18:48
Вибух у житловому районі окупованого Донецька: загинули хлопчики 11 та 14 років
17:30
Евакуація в умовах війни: скільки дітей все ще у зоні ризику на Донеччині
16:55
«Це хаос»: у ЗСУ розповіли про дуже складні міські бої в Торецьку
16:50
Україна повернула з окупованих територій ще шістьох дітей
16:30
Мобілізований військовий коригував удари РФ по своїй частині — СБУ
16:20
Вдень росіяни атакували Костянтинівку ударними дронами
16:18
Земельні ділянки, позашляховик та понад два мільйони гривень заробітку за рік. Що декларує родина голови Дружківської МВА Андрія Панкова
16:00
FPV-дрони ЗСУ знищили групу штурмовиків РФ на Донеччині
15:41
Швидка не доїде, автобус не пройде: ремонт мостів ізолював передмістя окупованого Луганська
15:38
ССО зачистили від російських військ село на одному з «найгарячіших» напрямків фронту
15:25
Критична ситуація на Лиманському фронті — Бутусов
14:59
Двоє людей загинули сьогодні на Донеччині через російські обстріли — ОВА
14:48
Школу у Великій Олександрівці відновлюють після обстрілу РФ
14:40
ЗСУ дроном знищили російський дальній бомбардувальник Ту-22М3: його вартість – 100 мільйонів доларів
14:17
Армія РФ посилила наступальні операції по всій лінії фронту — CNN
13:00
У Новій Каховці комунальників змушують замальовувати номери будинків
12:42
В окупованому селі на Бердянщині від вибуху загинули двоє дітей
12:24
Росія фактично розпочала новий наступ на Сумську та Харківську області – Сирський
12:20
У Китаї заперечують участь своїх солдатів у війні проти України
12:12
Трактор підірвався на міні у Снігурівській громаді
усі новини
ВІДЕО
Момент «прильоту» по загарбнику, який тимчасово вижив, на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео FPV-дрони ЗСУ знищили групу штурмовиків РФ на Донеччині
09 квітня, 16:00
Зачистка села бійцями ССО. Фото: кадр із відео ССО зачистили від російських військ село на одному з «найгарячіших» напрямків фронту
09 квітня, 15:38
Ремонтні роботи в школі. Фото: кадр із відео Школу у Великій Олександрівці відновлюють після обстрілу РФ
09 квітня, 14:48
Скиди з дронів на росіян у Запорізькій області. Фото: кадр із відео ГУР розбили окупантів на Запорізькому фронті: понад 12 втрат у РФ
09 квітня, 10:55
Російська колона потрапила під удар дронів: згоріла вантажівка Російська колона потрапила під удар дронів: згоріла вантажівка
09 квітня, 10:51
Удар за пункту управління артилерійського полку ЗС РФ на окупованій Херсонщині. Фото: кадр із відео Українська авіація знищила пункт управління артилерійського полку ЗС РФ на окупованій Херсонщині
09 квітня, 09:51

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір