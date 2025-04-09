Безпілотники атакували північ Донецької області: пожежі у Слов'янську, Дружківці та Краматорську

Увечері 9 квітня Краматорськ, Слов'янськ та Дружківка Донецької області зазнали російських ударів.



У Краматорську мішенню стала приватна забудова. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, проте зафіксовано руйнування житлових будинків. На місці події працюють усі необхідні служби. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



Один із безпілотників влучив у дах комунального підприємства, яке займається перевезенням пасажирів у Дружківці. Внаслідок влучення почалася пожежа. Також пошкоджено контактну мережу трамвайної лінії та як мінімум сім трамваїв.

Комунальне підприємство «Дружківкаелектротранс» уже оголосило, що 10 квітня трамваї не курсуватимуть. Серед мирного населення жертв немає.

У Слов'янську вибух пролунав у гаражному кооперативі, куди влучив російський БПЛА. Внаслідок обстрілу пошкоджено ремонтний бокс (частково зруйновано приміщення), а також повністю згоріла машина.



Близько 14:00 у середу, 9 квітня, російські війська здійснили чергову атаку на місто Костянтинівка Донецької області, застосувавши ударні FPV-дрони.