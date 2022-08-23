У Дніпрі до оголошення повітряної тривоги у кількох районах чули вибухи

23 серпня 2022, 11:18

У Дніпрі до оголошення повітряної тривоги у кількох районах чули вибухи

У Дніпрі пролунало кілька вибухів, над одним із районів піднімаються клуби диму. Про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро опертивний".

Зазначається, що в одному із районів міста видно задимлення. Вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив ракетний удар по місту та закликав городян залишатися у укриттях. За його інформацією, зафіксовані факти пошкодження уламками ракет будинків.

Раніше в Держдепартаменті США заявили про інформацію, що є у них, про те, що російська армія активізує зусилля щодо нанесення ударів по цивільній інфраструктурі і державним об'єктам України найближчими днями. 

Ще за темою

Місця
Дніпро
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:38
Окупанти викрали чотирьох мешканців Мелітополя та вивезли до Москви
12:21
Центр Донецька під обстрілом: Є влучення в «адміністрацію» Пушиліна
12:15
«ЛНР»: Чотири працівники лісництва підірвалися на розтяжці у Новоайдарському районі
10:32
«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, четверо отримали поранення
09:52
В окупованому Старобешівському районі вночі горів склад російських військ
09:19
У «ЛНР» розповіли, на якій підставі «націоналізуватимуть» житло
09:15
Російські війська за добу обстріляли Донбас 14 ракетами — Гайдай
23:48
ФСБ звинуватила у вбивстві Дугіної українку. Названо втрати ЗСУ. Головне за день ►
13:43
По Антонівському мосту в окупованому Херсоні завдано ще одного удару
12:22
«ДНР» планує «суд» над «Азовом», незважаючи на попередження Зеленського
10:55
У Донецьку горить склад із боєприпасами російських окупантів
10:26
«ДНР» заявила про двох загиблих та 19 поранених від обстрілів за добу
08:49
ЗСУ відбили п’ять масованих атак армії РФ на Донбасі 21 серпня — Гайдай
23:24
Наступ на Бахмут. Зять Медведчука у Маріуполі. Головне за день ►
22:28
В окупованому Севастополі залунала сирена повітряної тривоги
Всі новини
12:38
Окупанти викрали чотирьох мешканців Мелітополя та вивезли до Москви
12:21
Центр Донецька під обстрілом: Є влучення в «адміністрацію» Пушиліна
12:15
«ЛНР»: Чотири працівники лісництва підірвалися на розтяжці у Новоайдарському районі
12:11
ФСБ готує теракти в містах РФ через падіння рівня підтримки війни росіянами -
11:18
У Дніпрі до оголошення повітряної тривоги у кількох районах чули вибухи
11:15
На Донеччині за добу евакуювали ще понад 700 людей
11:01
Майже третина українців стали біженцями — ООН
10:48
США закликає американців залишити Україну зараз
10:32
«ДНР»: За добу від обстрілів загинули двоє людей, четверо отримали поранення
10:14
Армія Росії зруйнувала та пошкодила 28 цивільних об'єктів Донецької області за добу
09:52
В окупованому Старобешівському районі вночі горів склад російських військ
09:35
Російська армія за ніч чотири рази обстріляла Дніпропетровську область
09:19
У «ЛНР» розповіли, на якій підставі «націоналізуватимуть» житло
09:15
Російські війська за добу обстріляли Донбас 14 ракетами — Гайдай
08:57
ЗСУ відбили наступ сил РФ на Бахмутському та Авдіївському напрямах — Генштаб
Всі новини
ВІДЕО
ФСБ звинуватила у вбивстві Дугіної українку. Названо втрати ЗСУ. Головне за день ►
22 серпня, 23:48
Наступ на Бахмут. Зять Медведчука у Маріуполі. Головне за день ►
21 серпня, 23:24
«ЛНР» забирає квартири за борги, вибухи у Криму. Головне за день ►
20 серпня, 23:08

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти