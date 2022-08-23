У Дніпрі до оголошення повітряної тривоги у кількох районах чули вибухи

У Дніпрі пролунало кілька вибухів, над одним із районів піднімаються клуби диму. Про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро опертивний".



Зазначається, що в одному із районів міста видно задимлення. Вибухи пролунали до оголошення повітряної тривоги.



Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив ракетний удар по місту та закликав городян залишатися у укриттях. За його інформацією, зафіксовані факти пошкодження уламками ракет будинків.

Раніше в Держдепартаменті США заявили про інформацію, що є у них, про те, що російська армія активізує зусилля щодо нанесення ударів по цивільній інфраструктурі і державним об'єктам України найближчими днями.