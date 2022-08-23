Центр Донецька під обстрілом: Є влучення в «адміністрацію» Пушиліна

Адміністрація голови «ДНР» після обстрілу в центрі Донецька. Фото: «ДАН»

Центр Донецька сьогодні вдень потрапив під обстріл.



Пряме потрапляння до багатоквартирного будинку зафіксовано у центральному Ворошилівському районі Донецька, під обстрілом також знаходився район торгового центру Green Plaza, заявив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін у своєму Telegram-канале.



За його словами, загинув чоловік 2004 року народження.



Зафіксовано пряме влучення снаряда в будівлю, де знаходиться адміністрація голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна. Снаряд потрапив у фасад, також постраждало праве крило та верхній поверх. У будівлі почалася пожежа.





Також Кулемзін повідомив про влучення снарядів у районі проспекту Маяковського.

Крім того, під обстріл потрапив готель Central. Внаслідок влучення снаряда було пошкоджено скління будівлі.

Приліт снаряда зафіксований і біля будівлі «МВС ДНР» на площі Дзержинського у Донецьку.