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Очередь из 1200 машин: На блокпосту оккупантов в Запорожской области умирают люди

23 июля 2022, 23:09

Очередь из 1200 машин: На блокпосту оккупантов в Запорожской области умирают люди

Россияне перекрывают выезд с временно оккупированных территорий Запорожской области. На блокпосту в Васильевке уже собралась очередь из 1200 автомобилей, есть случаи смерти людей. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

«Большинство людей ночуют на обочине дороги уже 5 суток. В летнюю жару, без жилья и нормальной еды, без доступа в больницу и скорую помощь. За последние два дня из-за таких бесчеловечных условий умерло 4 человека», — рассказал Федоров.

Он отметил, что вместе с центральными органами власти было сделано очередное обращение к российской стороне с просьбой открыть «зеленый» коридор для эвакуации населения.

«Российские власти цинично ответили, что никто из мелитопольцев не хочет уезжать из города и нужды в коридоре нет. Наверняка рашисты получают удовольствие от того, как страдают ни в чем не повинные маленькие дети, беременные женщины, тяжелобольные, пожилые люди. Иначе как объяснить то, что они сейчас делают на блокпосту в Васильевке», — подчеркнул мэр Мелитополя.

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