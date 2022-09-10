ЗСУ після Харківщини зайшли до Лимана і вже під Лисичанськом — головне за день ►

10 вересня 2022, 23:10

ЗСУ після Харківщини зайшли до Лимана і вже під Лисичанськом — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Контрнаступ у Харківській області. ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів. Серед них Балаклія, Ізюм та Куп'янськ. Міноборони РФ звітує про «перегрупування».
  • Деокупація на Донбасі. ЗСУ заходять до Лиману. Глава Луганської області заявляє: ЗСУ також на околицях Лисичанська. Тим часом бойовики та їх помічники залишають Сватове.
  • Знову під обстрілом Авдіївка до Бахмута. Російські війська вели обстріл по всій лінії фронту — від Волноваського до Бахмутського районів.
  • Три особи загинули від обстрілів Привокзального ринку в Донецьку. Також вибухи чути в Макіївці та Новотроїцькому.

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