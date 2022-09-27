Жителі Донецька повідомляють про перепади напруги по всьому місту

В окупованому Донецьку. Фото: Telegram

В окупованому Донецьку спостерігаються значні перепади напруги.



Як повідомляють донеччани, стрибки в електромережі спостерігалися й раніше, проте сьогодні не в окремому районі, а по всьому Донецьку. Люди розповідають про те, що зі 180-190 напруга підскочила до 250 й вище.



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У місцевих Telegram-каналах пишуть, що внаслідок бойових дій частково знеструмлено Київський, Ворошиловський та Куйбишевський райони. «Мер» міста Олексій Кулемзін повідомив, що внаслідок бойових дій у Донецьку знеструмлено шість електропідстанцій 110 кВ. За його інформацією, без електроенергії залишилося 27 500 абонентів у Київському, Куйбишевському та частково у Ленінському районах.



Також Кулемзін заявив, що внаслідок бойових дій знеструмлено шахту ім. Засядька. Під землею перебуває 21 особа.



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