Зросла кількість жертв ракетного удару окупантів по Запоріжжю

З-під завалів зруйнованого російськими снарядами будинку в Запоріжжі витягли тіла ще двох людей, кількість загиблих зросла до трьох. Про це з посиланням на дані рятувальників повідомляє «Суспільне».



Рятувальники продовжують розбирати зруйновані конструкції житлового будинку у Запоріжжі.

Вранці 6 жовтня війська РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю — було зруйновано кілька багатоквартирних будинків. Одна людина загинула, семеро постраждали. Повторно Запоріжжя було обстріляно окупантами близько 11:00.



Також під обстріл потрапив склад із нуманітарною допомогою.