ISW: ЗСУ просуваються до Сватового, сили РФ — до Бахмута

ЗСУ зміцнили свої позиції на північному сході Харківської області та поступово просуваються до Сватового Луганської області. Водночас російські сили мають незначні успіхи у просуванні до Бахмуту Донецької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



«Моральний стан, дисципліна та боєздатність російських військовослужбовців у зонах бойових дій, що все більше погіршуються, в Україні можуть призвести до тимчасового призупинення наступальних операцій на обмежених територіях», — зазначили аналітики.



Також повідомляється, що українські сили просунулися на північний захід від Сватового. Російські сили продовжують оборонні операції в очікуванні можливих атак України на Кремінну.



Водночас російські війська, за повідомленнями джерел, намагаються відбити позиції на півночі та північному заході Херсонської області. Пошкодження мосту через Керченську протоку продовжує перешкоджати доставленню російських вантажів та особового складу на південь України.



«Російські війська продовжували наземні атаки в Донецькій області та заявляли про незначне просування на південь від Бахмута», — йдеться у звіті за 13 жовтня.

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