Жителям Херсонщини пропонують поїхати до регіонів РФ на навчання чи відпочинок та залишитися там

Уряд РФ пропонує жителям окупованої Херсонської області виїхати до регіонів Росії для відпочинку чи навчання. Тим, хто вирішить залишитись – обіцяють житло. Про це заявив віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, повідомляє «Інтерфакс».



«Ми повністю сприятимемо адміністрації Херсонської області у розміщенні мешканців регіону в інших суб'єктах РФ. Забезпечимо всіх безкоштовним проживанням та всім необхідним», - сказав він.



Так Хуснуллін відповів на звернення голови окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо. Саме він просив попросити керівництво Росії посприяти у виїзді місцевих мешканців.

Раніше Сальдо звернувся до керівництва РФ — із проханням «допомогти в організації виїзду мешканців області» нібито з міркувань безпеки.