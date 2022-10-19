Черги на теплохід та огляди з собаками: З Херсона почали вивозити людей

В окупованому Херсоні. Скріншот

З окупованого Херсона вже почали вивозити мешканців.



Як зазначають російські «Известия», людей перевозять теплоходами. На березі зібралася велика черга — до Голої Пристані, ще одна черга — до Альошок. Людей оглядають співробітники МНС РФ та кінологи з собаками.



На іншому березі тих, хто прибув, зустрічають автобуси. Усі люди, які стоять у черзі, попередньо записувалися у колцентрі. «Влада» розраховує, що подані автобуси мають перевезти тисячу людей.



Після того, як люди переправляться, йдеться в сюжеті, з ними «з'ясовуватимуть, куди вони далі: на Крим, на Краснодар чи кудись далі».



Люди беруть із собою свійських тварин, речі.



Як повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, людям у Херсоні розсилають повідомлення, щоби вони евакуювалися — оскільки будуть обстріли.



«Знаючи, що окупанти копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію — якраз щоб бити по Херсону — є відчуття, що росіяни готуються бити по місту, на жаль», — сказав Кім.

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