У неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100% — Шмигаль

Житловий фонд, лікарні, школи у неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100%. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.



«Російські війська продовжать свій терор та удари по об'єктах енергетики. У відповідь ми продовжимо нашу ретельну підготовку до опалювального сезону. Накопичуємо ресурси. Формуємо резерви», — сказав він.



Крім того, за словами прем'єра, у підземних сховищах Україна нагромадила 14 мільярдів 135 мільйонів кубічних метрів газу.



«Потужності для імпорту з країн ЄС у разі потреби також підготовлені. Вугілля на складах удвічі більше, ніж торік на цей же період», — повідомив Шмигаль.



Також прем'єр наголосив, що уряд уже виділив місцевій владі понад 4,5 мільярда гривень — для швидкого відновлення об'єктів інфраструктури.





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