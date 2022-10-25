На Донеччині через обстріл загинули 7 жителів Бахмута за добу

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули семеро мирних жителів — у Бахмуті. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 цивільних: 2 — у Дробишевому, 1 — у Ставках.



Ще 3 людей за вчора отримали поранення.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 1095 мирних жителів. 2468 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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