В окупованому Маріуполі виганяли «демонів Азова‎»‎

26 жовтня 2022, 21:28

В окупованому Маріуполі виганяли «демонів Азова‎»‎

У тимчасово окупованому Маріуполі провели хресну ходу біля заводу «Азовсталь», у якому тримали оборону українські військові, і який був зруйнований окупантами.

Як повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram, у такий спосіб представники російської православної церкви (РПЦ) хотіли «вигнати демонів» «Азова» та ЗСУ.

Крім цього, організатори та учасники хресної ходи пройшли вулицями Маріуполя, щоб «освятити місто», яке розбомбили росіяни.

Окупанти зносять спеціальною технікою будинку у Приморському районі захопленого військами РФ Маріуполя.

У Маріупольському районі окупанти видають людям перші паспорти Росії.

Російські окупанти заявляють , що відновлення зруйнованих українських міст коштуватиме 222,5 мільярда рублів.

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