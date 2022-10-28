Під обстрілами без світла, тепла, газу: В Авдіївці залишаються дві тисячі мешканців

Ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно, були «прильоти» по старій та центральній частинам міста, але без жертв та постраждалих. Про це заявив очільник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу «FREEДОМ».



«Наступальних дій уночі супротивник не вів. Лише поодинокі обстріли позицій (ЗСУ)», — повідомив Барабаш.



Також він розповів про гуманітарну ситуацію у місті. За словами мера, є проблеми з логістикою: складно завезти ліки та продукти. Щоб дати людям технічну воду, на кілька годин вмикають свердловину. Питну воду привезти немає можливості через постійні обстріли.



«Немає електрики, немає газу, й не буде. Тепла теж немає, бо тепло в місто подавалося Авдіївським коксохімом, який уже остаточно розбитий, і навряд чи його відновиш. Мобільного зв'язку немає, одну вежу запускаємо на кілька годин на добу через генератор», — розповів мер.



В Авдіївці, за даними Барабаша, залишаються трохи менш ніж дві тисячі мешканців. Він також наголосив, що у місті немає цілих будівель. Всі щонайменше пошкоджені, а багато зруйновані повністю.



