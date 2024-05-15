Російський репер «засвітив» у мережі стрілянину «Града» з Бєлгорода по Україні

Російський репер Михайло Маваші виклав відео з РСЗВ «Град», що працювала на дорозі під Бєлгородом. Очевидно, вогонь вели по Харківській області.



Поруч стоять цивільні автомобілі, що чекають на проїзд.



Пізніше Маваші видалив це відео з Telegram-каналу, бо його попросили.



«Відео попросили видалити. Виконую. І ще скажу: як же х..ли люблять провокації в мережі, моментом влаштували перемогу»,— написав він.



У коментарях користувачі Telegram писали, що за відео можна визначити геолокацію установки «Град».



«Якщо от так наші бійці відпрацьовують [просто посеред дороги], значить, на це є дозвіл»,— відповів Маваші у коментарях.



Український військовий журналіст Юрій Бутусов своєю чергою написав: «А от зате коли прилетить відповідь і згорять цивільні разом зі своїми машинами, російські нацисти на всі горло почнуть кричати, що злі "х**ли вбивають мирних людей"».

Російський репер Міша Маваші виклав відео з РСЗВ «Град», яка працювала на дорозі під Білгородом. Вогонь вели Харківською областю.



Поруч стояти цивільні авто, які очікують на проїзд.



Пізніше Маваші видалив відео, тому що «його попросили» https://t.co/W8n7SQomvj pic.twitter.com/TzIsuECbc4 — Новини Донбасу (@novostidnua) May 15, 2024