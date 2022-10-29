У Міноборони РФ прокоментували атаку на кораблі в Севастополі

Севастополь. Фото: Telegram

Сьогодні рано вранці були атаковані кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті. Є ушкодження. Цей факт визнали у Міноборони РФ.



У відомстві заявили, що о 04:20 атаковано «кораблі Чорноморського флоту та цивільні судна, які перебували на зовнішньому та внутрішньому рейдах пункту базування Севастополь».



«До атаки було залучено дев'ять безпілотних літальних апаратів та сім автономних морських безпілотних апаратів», — запевняють у Міноборони Росії.



Уточнюється, що всі повітряні цілі знищені.



«На зовнішньому рейді Севастополя застосуванням корабельної зброї та морської авіації Чорноморського флоту знищено чотири морські безпілотні апарати, ще три апарати знищено на внутрішньому рейді. Незначне пошкодження зазнали морський тральщик "Іван Голубець", а також бономережеве загородження у бухті Південна», — повідомили у відомстві.



Там також заявили, що кораблі, що зазнали атаки, нібито залучені до забезпечення безпеки «зернового коридору». У підготовці атаки Міноборони РФ звинуватило британських спеціалістів.



«Підготовка даного терористичного акту та навчання військовослужбовців українського 73-го Спеціального центру морських операцій здійснювалися під керівництвом британських фахівців, які перебувають у місті Очаків Миколаївської області України. За наявною інформацією, представники цього підрозділу ВМС Великобританії брали участь у плануванні, забезпеченні та реалізації терористичного акту в Балтійському морі 26 вересня щодо підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2"», — йдеться у повідомленні відомства.

Севастополь. Фото: Telegram

Севастополь. Фото: Telegram

Раніше повідомлялося, що в Севастопольській бухті підірвані чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ.