У Міноборони РФ прокоментували атаку на кораблі в Севастополі

29 жовтня 2022, 14:23

У Міноборони РФ прокоментували атаку на кораблі в Севастополі

Севастополь. Фото: Telegram Севастополь. Фото: Telegram

Сьогодні рано вранці були атаковані кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті. Є ушкодження. Цей факт визнали у Міноборони РФ.

У відомстві заявили, що о 04:20 атаковано «кораблі Чорноморського флоту та цивільні судна, які перебували на зовнішньому та внутрішньому рейдах пункту базування Севастополь».

«До атаки було залучено дев'ять безпілотних літальних апаратів та сім автономних морських безпілотних апаратів», — запевняють у Міноборони Росії.

Уточнюється, що всі повітряні цілі знищені.

«На зовнішньому рейді Севастополя застосуванням корабельної зброї та морської авіації Чорноморського флоту знищено чотири морські безпілотні апарати, ще три апарати знищено на внутрішньому рейді. Незначне пошкодження зазнали морський тральщик "Іван Голубець", а також бономережеве загородження у бухті Південна», — повідомили у відомстві.

Там також заявили, що кораблі, що зазнали атаки, нібито залучені до забезпечення безпеки «зернового коридору». У підготовці атаки Міноборони РФ звинуватило британських спеціалістів.

«Підготовка даного терористичного акту та навчання військовослужбовців українського 73-го Спеціального центру морських операцій здійснювалися під керівництвом британських фахівців, які перебувають у місті Очаків Миколаївської області України. За наявною інформацією, представники цього підрозділу ВМС Великобританії брали участь у плануванні, забезпеченні та реалізації терористичного акту в Балтійському морі 26 вересня щодо підриву газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2"», — йдеться у повідомленні відомства.

Севастополь. Фото: Telegram

Севастополь. Фото: Telegram

Раніше повідомлялося, що в Севастопольській бухті підірвані чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ.

Ще за темою

Місця
Крим Чорне море Севастополь
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:23
У Міноборони РФ прокоментували атаку на кораблі в Севастополі
11:48
У Севастопольській бухті підірвано чотири військові кораблі РФ — радник очільника МВС
10:20
«ДНР»: Через обстріли загинуло троє людей, ще п'ять — поранено
09:10
Вибухи у Севастополі: Окупанти заявили про атаку безпілотників
00:55
Окупанти «планово евакуювалися» із Херсона — головне за день ►
00:43
Сотні машин чекають завантаження на пором у Крим
00:19
Пушилін пояснив відсутність опалення у Донецьку зливом води з батарей
21:01
У «ДНР» заявили про загибель двох чоловіків у Донецьку під час обстрілу
16:47
Російські спецслужби затримали мешканця Старобільська за звинуваченням у роботі на ЗСУ
16:34
Окупанти паплюжать символ миру в Маріуполі — міськрада
16:16
Окупанти планують рейди по будинках мешканців Херсона
16:01
Центр Донецька потрапив під обстріл, пошкоджено будівлю інституту
14:53
У Херсоні горять машини на автостоянуі «поліції» окупантів
13:47
«ДНР»: У Макіївці під час обстрілу загинула жінка, чоловік отримав поранення
10:03
«ДНР» заявила про поранення 13 людей
Всі новини
16:46
На Київщині відкрили модульне містечко для переселенців
16:23
Допомога від Австралії: Бронеавтомобілі та навчання військових
15:54
Зеленський призначив начальників 11 військових адміністрацій на Херсонщині
15:28
Офіцери, солдати, медики: Україна повернула з полону 52 особи
14:55
50 на 50: В угрупуванні «ДНР» заявили про обмін полоненими
14:23
У Міноборони РФ прокоментували атаку на кораблі в Севастополі
13:56
Ракетна атака на Запоріжжя: Зруйнована промислова будівля
12:56
Проти ЗСУ під Бахмутом воюють «штрафбати» — Арестович
12:28
На Донеччині окупанти завдали ударів по 15 населених пунктах
11:48
У Севастопольській бухті підірвано чотири військові кораблі РФ — радник очільника МВС
11:17
Кириленко: Донецька область — суцільна гаряча точка
10:57
На Сіверському напрямку прикордонники не дали просунутися розвідгрупам
10:20
«ДНР»: Через обстріли загинуло троє людей, ще п'ять — поранено
09:53
Переведення годинників-2022: Україна переходить на зимовий час
09:10
Вибухи у Севастополі: Окупанти заявили про атаку безпілотників
Всі новини
ВІДЕО
Офіцери, солдати, медики: Україна повернула з полону 52 особи
29 жовтня, 15:28
У Севастопольській бухті підірвано чотири військові кораблі РФ — радник очільника МВС
29 жовтня, 11:48
Вибухи у Севастополі: Окупанти заявили про атаку безпілотників
29 жовтня, 09:10

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама