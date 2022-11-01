Російські війська атакували Полтавську область дронами-камікадзе

Вночі Полтавську область атакували дрони-камікадзе. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Він зазначив, що три дрони ЗСУ вдалося збити, але чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти.



За попередньою інформацією Луніна, жертв немає.



«Зранку на Полтавщині застосовані аварійні відключення споживачів електроенергії. Наразі вони охоплюють усі 10 черг. Погодинні відключення сьогодні не застосовували», - написав він.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вночі окупанти обстріляли «Градами» та важкою артилерією Нікопольський район області.