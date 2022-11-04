У РФ готують бомбосховища, їхні адреси засекречені — ЗМІ

У Росії на випадок бойових дій готують бомбосховища, але знати про них громадянам не належить. Про це повідомляє видання The Insider.



Зазначається, що на тлі нових повідомлень про підготовку об'єктів цивільної оборони в різних містах Росії немає жодних офіційних даних ні про те, скільки їх, ні — що ще важливіше — про те, де їх шукати. Мало того, влада цілеспрямовано засекретила цю інформацію та перешкоджає тим, хто хоче дізнатися її офіційним шляхом.



Бомбосховища обладнують у Москві та по всій європейській території Росії. Мешканці, звісно, цікавляться, де ховатися у разі обстрілу, але представники влади адрес не дають. Це є офіційна позиція.



«У разі небезпеки всі будуть попереджені. Бомбосховища є стратегічними об'єктами, у зв'язку з чим наперед не повідомляється про їхнє місце», — наводить видання типову відповідь московського депутата на звернення мешканців.



Дані «про сили та засоби цивільної оборони» справді засекречені. Чиновники порушать закон, якщо розкриють цю таємницю населенню, зазначає адвокат у кримінальних справах Сергій Токарєв.



«Теоретично будь-яке розголошення розташування бомбосховищ підпадає під дію цього закону. І якщо якийсь губернатор чи мер вирішить розповісти населенню, де воно має ховатися у разі бомбардування, його за це, в принципі, можуть притягнути до кримінальної відповідальності», — пояснює адвокат.



Тому чиновники тримають ці дані у секреті. І не лише від простих громадян. Так, у червні цього року, коли у російських державних ЗМІ активно обговорювали перспективи ядерної війни, депутат Московської міської Думи Євген Ступін звернувся до мерії з проханням повідомити адреси укриттів у його виборчому окрузі, та розповісти, в якому вони стані. У мерії відповіли, що і те, й інше державна таємниця.



Білгородський правозахисник Євген Соколов так наполегливо намагався з'ясувати бодай щось про місцеві об'єкти цивільної оборони, що на нього подали до суду. Соколов відправляв звернення до ради безпеки при мерії Бєлгорода, аналогічного органу при губернаторі Бєлгородської області та до регіонального управління МНС. У відповідь представники відомства вирішили звернутись до суду. Там вони заявили, що Соколов «зловжив своїми правами на звернення до державних органів».



«Навіть запровадження воєнного стану не робить ці секретні відомості несекретними та не дозволяє повідомити населенню адреси об'єктів цивільної оборони. Для цього має бути окреме розпорядження», — каже адвокат.



Зокрема це стосується й захоплених українських територій, де окупаційна «влада» не публікує адреси укриттів.



Також видання зазначає, що бомбосховища у Росії вільно здаються у наймання: під ательє, майстерню, магазини, кафе, склади, автостоянки тощо.



Скільки в Росії бомбосховищ, ніхто до ладу не знає. Останні цифри було опубліковано у 2016 році Рахунковою палатою. Перевіряльники тоді нарахували по всій країні 16 448 штук, причому кількість їх постійно скорочувалася.



Ще один примітний пункт зі звіту Рахункової палати: 95% об'єктів ЦО до 1993 року будівлі, за словами перевіряльників, перебували в незадовільному стані.

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