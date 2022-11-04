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В РФ готовят бомбоубежища, их адреса засекречены — СМИ

04 ноября 2022, 11:51

В РФ готовят бомбоубежища, их адреса засекречены — СМИ

В России на случай боевых действий готовят бомбоубежища, но знать о них гражданам не положено. Об этом сообщает издание The Insider.

Отмечается, что на фоне все новых сообщений о подготовке объектов гражданской обороны в разных городах России нет никаких официальных данных ни о том, сколько их, ни — что еще важнее — о том, где их искать. Более того, власти целенаправленно засекретили эту информацию и препятствуют тем, кто хочет узнать ее официальным путем.

Бомбоубежища оборудуют в Москве и по всей европейской территории России. Жители, конечно, интересуются, где прятаться в случае обстрелов, но представители власти адресов не дают. Это официальная позиция.

«В случае опасности все будут предупреждены. Бомбоубежища являются стратегическими объектами, в связи с чем заранее не сообщается об их месте», — приводит издание типичный ответ московского депутата на обращение жителей.

Данные «о силах и средствах гражданской обороны» действительно засекречены. Чиновники нарушат закон, если раскроют эту тайну населению, отмечает адвокат по уголовным делам Сергей Токарев.

«Теоретически любое разглашение местоположения бомбоубежищ подпадает под действие этого закона. И если какой-нибудь губернатор или мэр решит рассказать населению, где оно должно прятаться в случае бомбежки, его за это в принципе могут привлечь к уголовной ответственности», — поясняет адвокат.

Поэтому чиновники держат эти данные в секрете. И не только от простых граждан. Так, в июне этого года, когда в российских государственных СМИ активно обсуждали перспективы ядерной войны, депутат Московской городской Думы Евгений Ступин обратился в мэрию с просьбой сообщить адреса убежищ в его избирательном округе, и рассказать, в каком они состоянии. В мэрии ответили, что и то, и другое — государственная тайна.

Белгородский правозащитник Евгений Соколов так настойчиво пытался выяснить хоть что-нибудь про местные объекты гражданской обороны, что на него подали в суд. Соколов отправлял обращения в совет безопасности при мэрии Белгорода, аналогичный орган при губернаторе Белгородской области и в региональное управление МЧС. В ответ представители ведомства решили обратиться в суд. Там они заявили, что Соколов «злоупотребил своими правами на обращение в государственные органы».

«Даже введение военного положения не делает эти секретные сведения несекретными и не позволяет сообщить населению адреса объектов гражданской обороны. Для этого должно быть отдельное распоряжение», — говорит адвокат.

В том числе это касается и захваченных украинских территорий, где оккупационные «власти» не публикуют адреса убежищ.

Также издание отмечает, что бомбоубежища в России свободно сдаются в аренду: под ателье, мастерскую, магазины, кафе, склады, автостоянки и др.

Сколько в России бомбоубежищ, никто толком не знает. Последние цифры были опубликованы в 2016 году Счетной палатой. Проверяющие тогда насчитали по всей стране 16 448 штук, причем число их постоянно сокращалось.

Еще один примечательный пункт из отчета Счетной палаты: 95% объектов ГО до 1993 года постройки пребывали, по словам проверяющих, в неудовлетворительном состоянии.

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