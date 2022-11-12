На Херсонщину повернулися українські військові адміністрації

12 листопада 2022, 17:32

На Херсонщину повернулися українські військові адміністрації

У Херсонську область повернулися та розпочали роботу військові адміністрації. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у відеозверненні до президента Володимира Зеленського, який опублікував у своєму Telegram-каналі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

На відео керівники воєнних адміністрацій стоять на центральній площі Херсона.

«Пане президенте, згідно з Вашим дорученням доповідаємо, що до міста Херсона прибули і приступили до виконання обов'язків ВА Херсонської області, ВА Херсона, ВА Херсонського району», — заявив голова області Ярослав Янушевич.

Він також повідомив, що у Херсоні розпочали виконання обов'язків Нацполіція та СБУ, а ДСНС проводить розмінування території.

«Займаємося відповідним поверненням міста до звичайної життєдіяльності», — додав Янушевич.

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