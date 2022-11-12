На Херсонщину вернулись украинские военные администрации

В Херсонскую область вернулись и начали работу военные администрации. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич в видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому, которое опубликовал в своем Telegram-канале замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



На видео руководители военных администраций стоят на центральной площади Херсона.



«Господин президент, согласно Вашему поручению докладываем, что в город Херсон прибыли и приступили к исполнению обязанностей ВА Херсонской области, ВА Херсона, ВА Херсонского района», — заявил глава области Ярослав Янушевич.



Он также сообщил, что в Херсоне приступили к исполнению обязанностей Нацполиция и СБУ, а ГСЧС проводит разминирование территории.



«Занимаемся соответствующим возвращением города в обычную жизнедеятельность», — добавил Янушевич.