Окупанти вивозять урожай із усіх зерносховищ та елеваторів Маріупольського району

Російські окупанти щодня зерновозами вивозять український урожай із усіх зерносховищ та елеваторів Маріупольського району. Про це повідомив радник легітимного мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.



«Росіяни вивозять український урожай із Маріупольського району зерновозами. Щодня з усіх зерносховищ та елеваторів. Зерновози на номерах "23" та "26" регіони (Краснодарський та Ставропольський край). Вкрадене зерно вивозиться через Маріуполь у бік Ростова-на-Дону», — написав Андрющенко.



Він наголосив, що «мародерство в державних масштабах не зупиняється», а вкрадене росіянами під Маріуполем українське зерно є частиною того зерна, яке «так щиро» пропонує Росія майже задарма міжнародній спільноті».



Андрющенко також зазначив, що саме через російський вантажний транспорт, який не дотримується ні правил, ні норм поведінки на дорозі, у Маріуполі утворилися пробки.



«Що б там не розповідали пропагандисти, але українці залишаються для росіян людьми другого ґатунку. Навіть за наявності російського паспорта», — додав радник мера.